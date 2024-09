Channing Tatum macht seiner Zoë eine süße Liebeserklärung

Channing Tatum (44) strotzt nur so vor Stolz. Der Grund? Seine Verlobte Zoë Kravitz (35). Die Schauspielerin hat mit dem Film "Blink Twice" kürzlich ihr Debüt als Regisseurin gefeiert. Um seine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen, wendet sich der "Magic Mike"-Star nun über Instagram an seine Fans. Unter einem sehr persönlichen Foto der beiden schreibt er: "Diese kleine Süße. Jedes Mal, wenn ich dachte, sie zerbricht bald, hat sie einfach weiter und weiter und weiter gemacht. Sie ist immer auf der Suche nach der Wahrheit. Sie hat jeden einzelnen Teil von sich in diesen Film gesteckt." Dann richtet er noch einige Worte direkt an seine Liebste: "Danke, dass du mich gefunden hast und dass du mich siehst. Ich hab dich für immer. Ich und du, Rücken an Rücken, gegen alles."

Das Bild zeigt einen sehr intimen Moment zwischen den beiden Turteltauben: Channing sitzt oberkörperfrei auf einem Sofa. Er guckt wissend in die Kamera und lächelt leicht. Zoë liegt mit ihrem Kopf auf seinem Schoß. Sie hat die Augen geschlossen und scheint tief zu schlafen. Der süße Post rührt auch die Fans und Freunde des Schauspielers. Hailey Bieber (27) kommentiert eine Reihe von Hand-Emojis, die ein Herz bilden und schreibt dazu: "Meine Lieblinge!" Andere schreiben: "Ich liebe es, wie sehr ihr einander unterstützt" und "Ihr seid so ein tolles Team und ein noch besseres Paar".

Es ist nicht das erste Mal, dass Channing seiner Herzdame so viel öffentliche Bewunderung entgegenbringt. Auch vor der Veröffentlichung des Streifens schwärmte er bereits von Lenny Kravitz' (60) Tochter. Im Interview mit Jimmy Fallon (49) für die "Tonight Show" sagte er sogar: "Das Erschaffen ist unsere Sprache der Liebe. Wir genießen das einfach. Ich hatte keine Angst davor, einen Film mit jemandem zu machen, der die Liebe meines Lebens ist."

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz, Filmstars

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

