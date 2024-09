Nach Liebes-Aus: Molly-Mae Hague besucht Brautmodengeschäft

Die Beziehung zwischen Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) gehört seit rund drei Wochen der Vergangenheit an. Nichtsdestotrotz besuchte die Love Island-Berühmtheit zuletzt ein Brautmodengeschäft, um sich dort eines der schönen weißen Kleider zu besorgen. "Es ist ein bisschen komisch, in dieser Phase meines Lebens in einen Brautkleidladen zu gehen, aber ich muss tun, was ich tun muss", erklärte sie ihren Fans in einem Video auf YouTube. Die Influencerin sei nämlich zu einer All-White-Hochzeitsparty einer Freundin in Cannes eingeladen und musste sich dafür erst das passende Outfit besorgen.

Den Laden, in dem Molly das passende Kleid für die Veranstaltung gefunden hat, kenne sie noch von ihrer Schwester, die dort vor wenigen Monaten ihr Brautkleid gekauft hatte. Womöglich hätte die Beauty dort auch ihr eigenes Hochzeitskleid für die geplante Trauung mit Tommy gefunden. Der Boxer war im vergangenen Jahr vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand angehalten – Molly hatte "Ja" gesagt. Die große Hochzeitsfeier sollte 2025 stattfinden, doch vor der Eheschließung kam es zur plötzlichen Trennung des Paares.

Mitte August verkündete die Content-Creatorin in einem Statement auf Instagram: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich dies jemals schreiben müsste. Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass unsere Geschichte enden würde, vor allem nicht auf diese Art und Weise. Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist." Während ihrer fünfjährigen Beziehung bekamen Molly und Tommy eine gemeinsame Tochter. Wie ein Insider kürzlich verriet, planten sie noch weiteren gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi

