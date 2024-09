Ist sie pleite? Das sagt Claudia Effenberg zu den Gerüchten

Derzeit kursieren Gerüchte, dass Claudia Effenberg (58) pleite sei. Alles Quatsch, wie die Frau von Stefan Effenberg (56) im RTL-Interview klarstellt: "Ich fliege sogar zu meinem Friseur, wenn er Eröffnung hat. Von Hamburg nach München hin und zurück [...] kostet keine 120 Euro." Auch ihren Kleidungsstil lasse die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin einiges kosten: "Ich trage gerne Luxusartikel und die habe ich auch immer noch an."

Die Gerüchte finde Claudia sehr "schade". Besonders, weil das ehemalige Model eine schwere Zeit hinter sich hat. "Ich habe letztes Jahr ein sehr, sehr hartes Jahr gehabt, also wirklich ein krasses Jahr. Ich habe eine Hüft-OP gehabt, ich habe eine neue Hüfte bekommen. Ich habe eine Lungenembolie bekommen. Weihnachten wäre ich fast gestorben", erklärt sie weiter in dem Interview und fügt hinzu: "Und wenn man dann so hört, 'Ja, die ist ja pleite', dann denkst du dir immer: 'Sag mal, geht es noch oder was?'"

Ende des vergangenen Jahres musste die 58-Jährige im Krankenhaus notoperiert werden. Auch nach dem Eingriff ging es der Blondine alles andere als gut. "Ich habe zwölf Kilo abgenommen. Der ganze Körper hat geschwächelt, ich hatte kaum Hunger, und so sind die Kilos gepurzelt", klagte Claudia im Gespräch mit Bild.

Getty Images Claudia Effenberg im Mai 2023

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, Februar 2024

