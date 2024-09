Fans wittern Comeback: Tommy Fury trägt noch Molly-Maes Ring

Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) haben sich vor wenigen Wochen überraschend getrennt. Angeblich soll der Profiboxer der Influencerin fremdgegangen sein. Doch Fans vermuten bereits ein mögliches Liebes-Comeback des Paares. In einem neuen YouTube-Video mit dem Titel "Come On A Morning Run With Me" zeigte sich der Profiboxer bei einem morgendlichen Lauf mit seinem Bruder Roman. Der Fokus der Zuschauer lag jedoch weniger auf Tommys Fitnessroutine, sondern auf einem besonderen Accessoire: Am Finger des Briten glänzt nämlich noch immer der goldene Ring, den er von seiner Ex-Verlobten Molly-Mae geschenkt bekam.

Die Tatsache, dass Tommy das Schmuckstück noch immer trägt, lässt viele Fans hoffen, dass eine Versöhnung des einstigen Traumpaares nicht ausgeschlossen ist. "Du trägst immer noch den Ring, den Molly dir gegeben hat. Ich hoffe, ihr kriegt das wieder hin" oder "Er trägt immer noch seinen Verlobungsring", schreiben zwei hoffnungsvolle User.

Mit der Trennung haben weder die Fans noch das Traumpaar selbst gerechnet. Ein Insider berichtete jüngst im Gespräch mit Closer Magazine, dass die Love Island-Stars sogar noch ein weiteres Kind planten: "Die herzzerreißende Tatsache ist, dass Molly-Mae und Tommy gehofft hatten, diesen Sommer ein zweites Kind zu bekommen." Der Kinderwunsch soll auch der Grund für die verschobenen Hochzeitspläne gewesen sein. Tommy und Molly-Mae gingen rund fünf Jahre gemeinsam durchs Leben und durften sich im Januar 2023 über die Geburt ihrer Tochter Bambi freuen.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

