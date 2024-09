Große Gefühle bei "Are You The One?"-VIP: Kaan weint um Tara

Bei Are You The One – Reality Stars in Love entwickeln sich bei Kaan Aktas wohl die großen Gefühle. Der einstige Bachelorette-Kandidat zeigt seit einiger Zeit Interesse an Tara Tabitha (31) – und scheint mit dem Gedanken, sie könnte kompatibel mit einem anderen Teilnehmer sein, nur schwer umgehen zu können. "Wenn Tara jetzt rausgehen müsste, ohne mein Perfect Match zu sein, wäre ich echt traurig", gesteht er im Einzelinterview in der aktuellen Doppelfolge. Zuvor hatte er seine Sorgen mit Tränen in den Augen auch direkt gegenüber der Dschungelcamp-Bekanntheit geäußert.

Bei Tara kommen die ehrlichen Worte des ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmers sehr gut an: Sie betont, es sei "das Schönste, was er hätte sagen können." Und das zeigt sie ihm auch – denn als die beiden Realitystars ins Bett gehen, kommt es zwischen ihnen zu wildem Geknutsche unter der Bettdecke. "Ich fühle mich sehr wohl. Es ist schön, wenn ich neben Kaan schlafe", erläutert die 31-Jährige und fügt hinzu: "Gefühle und Nähe zulassen, das ist für mich ungewohnt. Ich muss das sehr langsam angehen und Kaan ist da zum Glück sehr verständnisvoll." Den Aufnahmen nach zu urteilen, scheint sie das Tempo aber doch ein bisschen anzuziehen.

Die Kuscheleinheiten zwischen Tara und Kaan sind aber nicht die einzigen Zärtlichkeiten, die in der aktuellen Folge ausgetauscht werden. Auch Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff können die Hände nicht voneinander lassen und dürfen daher ein bisschen Zeit im berüchtigten Boom Boom Room verbringen. Der Temptation Island-Star und die Influencerin lassen sich das natürlich nicht zwei Mal sagen: Sie genießen die gemeinsamen Stunden in vollen Zügen – und haben sogar Sex!

RTL / Frank Beer Tara Tabitha, Realitystar

RTL / Frank Beer Marc-Robin Wenz im Juli 2024

