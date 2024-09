"Harte Tage": Samu Haber äußert sich zu seinen Depressionen

Der einstige Sunrise Avenue-Frontmann Samu Haber (48) ist nicht nur für seine beeindruckenden musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für seine gut gelaunte und humorvolle Art, die er unter anderem als beliebter Coach bei The Voice of Germany immer wieder zeigte. Obwohl er nach außen hin stets sorglos wirkt, kämpft er im Inneren bereits seit einiger Zeit mit Depressionen. Im Interview mit RTL sprach der Musiker am Donnerstag beim Deutschen Radiopreis offen über die bedrückenden Gedanken. Dabei gestand er ehrlich: "Es gibt harte Tage!"

Die Tatsache, dass der Finne eine Person des öffentlichen Lebens ist, verstärkt wohl seine Sorgen: "Manchmal bekommt man Angst, dass man seine Fans verliert oder so etwas. Und natürlich viele andere persönliche Dinge." Laut dem "Hollywood Hills"-Interpreten sei es aber auch völlig in Ordnung, sich ängstlich und schwach zu zeigen. Seine eigenen Gefühle so zu akzeptieren, wie sie sind, war ein wichtiger Schritt für ihn. Er betonte schließlich motiviert: "Sei die beste Version deiner selbst!"

Nachdem sich Sunrise Avenue im Jahr 2022 aufgelöst hatte, zog sich Samu vorerst zurück. In diesem Jahr überraschte er die Fans allerdings mit seinem englischsprachigen Comeback als Solokünstler. Im Herbst wird er in Deutschland auf Clubtour gehen und neue Songs wie "Gimme Your Hand" oder "Dancing With A Broken Heart" auf der Bühne live spielen. Wie sehr dem Songwriter seine zweite Heimat gefehlt hat, machte er schon vor einigen Monaten im "taff"-Interview deutlich: "Ich kann nicht ohne Deutschland!"

Getty Images Samu Haber, Sänger

imagebroker.com Samu Haber bei einem Open-Air-Konzert

