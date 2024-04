Als Solo-Künstler mit neuer Single: Samu Haber ist zurück!

Samu Haber (48) meldet sich zurück! Nach dem Aus der finnischen Band Sunrise Avenue zog sich der Sänger aus der Öffentlichkeit zurück. In den vergangenen Jahren hörten die Fans nur wenig von ihm – bis jetzt! Denn Samu hat eine brandneue Single am Start und will endlich wieder auf die Bühne. Gewohnt rockig, aber auch emotional ist der Sound des Tracks "Gimme Your Hand". Damit kehrt der ehemalige The Voice of Germany-Coach nun auf deutschen Boden zurück – denn seine zweite Heimat hat ihm gefehlt, wie er im "taff"-Interview verrät: "Mein Zuhause! Ich kann nicht ohne Deutschland!" Nach einem Konzert einer befreundeten Band in Hamburg sei Samu richtig neidisch gewesen, sodass ihm klar wurde: Er will wieder auf die Bühne!

Aber was hat Samu die vergangenen zwei Jahre getrieben? Bevor er wieder richtig durchstarten konnte, hatte er erst einmal das Ende von Sunrise Avenue verarbeiten müssen. Denn leicht zu verkraften war das für ihn nicht gewesen: "Ich bin sehr tief in mich gegangen, mit Therapie und allem Drum und Dran, um den Mut zu finden, meine eigene Stimme zu hören und aus dieser großen, schönen Sunrise-Avenue-Blase herauszutreten." Dann widmete er sich zu Hause in Helsinki wieder der Musik: Der 48-Jährige schrieb und veröffentlichte einige Songs auf Finnisch, die sogar an die Spitze der finnischen Charts kletterten. Im Herbst können sich aber auch die deutschen Fans auf ein neues Album freuen. Und danach geht es sogar auf Tour.

Was wohl kaum einer über Samu weiß: Er ist deutscher als gedacht. Obwohl er selbst in der finnischen Hauptstadt Helsinki geboren wurde, ist sein Papa Deutscher. Dieser stammt nämlich aus dem Harz. Doch weil seine Eltern sich schon in seiner Kindheit scheiden ließen, wuchs er mit zwei Geschwistern bei der finnischen Mama auf. Platz für Musik war da schon immer. "Wir waren schon arm, aber trotzdem konnte ich meine Musik machen, Eishockey und Fußball spielen", erzählte der Rocker in einem Stern-Interview. Die ersten Weichen für die Rockstar-Karriere wurden bereits mit 16 Jahren gestellt, als Samu seine erste Band Sunrise gründete.

Anzeige Anzeige

Instagram / hapahaber Samu Haber, Sänger

Anzeige Anzeige

Clemens Bilan/Getty Images Samu Haber beim Halbfinale von "The Voice of Germany" 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Samus Comeback? Na ja, ich habe ihn jetzt nicht sonderlich vermisst. Klasse, ich bin gespannt auf das neue Album! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de