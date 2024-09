König Charles und Königin Camilla lachen gemeinsam Tränen

König Charles (75) und Königin Camilla (77) besuchten am Samstag die Highland Games in Schottland, die nicht weit entfernt von der Sommerresidenz des Königspaares, Balmoral, stattfanden. Im traditionellen Schottenrock erschien der Monarch an der Seite seiner Ehefrau zu der jährlichen Veranstaltung – und amüsierte sich offenbar prächtig! Wie die Bilder zeigen, bekamen Charles und Camilla einen regelrechten Lachflash. Die beiden unterhielten sich immer wieder angeregt und erzählten sich wohl Witze, denn der Vater von Prinz William (42) und Prinz Harry (39) riss irgendwann die Beine vor lauter Lachen nach oben und vergoss sogar ein paar Tränen. Auch seine Gattin konnte nicht verbergen, dass sie die Gesamtsituation offenbar superlustig fand. Was genau den Lachanfall des royalen Paares am Ende ausgelöst hat, ist jedoch nicht bekannt.

Die Highland Games sind eigentlich keine Comedy-Veranstaltung. Auf dem Programm stehen Viehwettbewerbe, Paraden und auch Wettbewerbe. Die Teilnehmer fordern sich beispielsweise in traditionellen Sportarten wie Baumstammwerfen, Tauziehen und Hammerwerfen heraus. Außerdem gibt es auch einen typischen Highland-Tanz sowie jede Menge Essens- und Kunsthandwerkstände. Die Highland Games finden bereits seit dem Jahr 1832 statt und werden seit dem Jahr 1848 regelmäßig von den amtierenden Monarchen besucht. Für Charles ist es erst der zweite Besuch als König und zwar einen Tag vor seinem Jahrestag. Denn der Monarch hat am 8. September vor genau zwei Jahren das Amt des britischen Oberhaupts angetreten.

Die Schnappschüsse von Charles sprechen wohl dafür, dass der 75-Jährige während seiner Sommerpause auf Schloss Balmoral wieder ordentlich Kraft tanken konnte. Er nutze die heißen Sommermonate nämlich nicht nur, um sich zu entspannen, sondern auch, um sich auf die Genesung seiner immer noch bestehenden Krebserkrankung konzentrieren zu können – und das mit Erfolg! "Ihm geht es sehr gut", erklärte Camilla, wie Mirror berichtete.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im September 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

