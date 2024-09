Wie geht es König Charles nach der Sommerpause auf Balmoral?

In den vergangenen Wochen genehmigte sich König Charles (75) eine Pause. Während der heißen Sommermonate verzichtete der britische Regent auf die Teilnahme an Veranstaltungen und Terminen und verbrachte seine Zeit auf Schloss Balmoral – unter anderem auch, um sich einer Krebsbehandlung zu unterziehen. Und wie es scheint, befindet er sich nach seiner Auszeit auf einem guten Weg. Bei ihrem ersten Termin nach der Sommerpause berichtete seine Ehefrau, Königin Camilla (77), laut Mirror auf eine Frage nach seinem Wohlergehen: "Ihm geht es sehr gut."

Das ein oder andere Mal bekamen die Bewunderer des britischen Königshauses Charles' während seiner Sommerpause aber doch zu Gesicht. Unter anderem stattete er der Stadt Southport einen Besuch ab, nachdem dort ein 17-Jähriger drei Mädchen erstochen hatte, die in einem Tanzstudio zu Songs von Taylor Swift (34) tanzten. Der König sprach mit den überlebenden Kindern und betrachtete das Denkmal, das zum Gedenken an die Opfer errichtet worden war. Für sein Erscheinen zeigten sich die Bürger der Stadt sehr dankbar. "Danke, dass Sie gekommen sind", soll ein Bewohner Charles laut The Sun zugerufen haben.

Trotz seines guten Gesundheitszustandes wird der König nicht sofort zu seinen royalen Verpflichtungen zurückkehren. Wie Hello! kürzlich berichtete, werde er am 21. und 22. September nicht an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Schlacht um Arnheim in den Niederlanden teilnehmen. Stattdessen werde er von seiner Schwester Prinzessin Anne (74) vertreten. Die 74-Jährige ist nach der Genesung von ihrem Reitunfall wieder ganz und gar in ihre Verpflichtungen als Royal vertieft.

Getty Images Königin Camilla im September 2024

Getty Images Prinzessin Anne, Paris 2024

