Macaulay Culkin und Brenda Song strahlen bei Filmpremiere

Macaulay Culkin (44) beweist einmal mehr, wie sehr er seine Verlobte Brenda Song (36) liebt. Der "Kevin – Allein zu Haus"-Star begleitet seine Liebste zur Filmpremiere ihres neuen Streifens "The Last Showgirl". Brenda trägt ein schwarzes Kleid mit Spaghettiträgern und Kristallverzierungen, während Macaulay sich für einen klassischen schwarzen Anzug und ein aufgeknöpftes Hemd entscheidet. Gemeinsam geben sie ein inniges Bild eines verliebten Pärchens ab – Macaulay legt seine Hand auf Brendas Taille und schmachtet sie an.

Auf der Premiere spricht die 36-Jährige in der Unterhaltungsshow Etalk über die Unterstützung, die sie aus ihrem privaten Umfeld bekommt. "Ich habe einfach so viel Glück, dass ich wunderbare Unterstützung von meinem Partner und meiner Familie habe. Ohne sie könnte ich gar nichts tun", schwärmt Brenda und fügt hinzu: "Ich denke an meine Eltern, die gerade jetzt auf meine Kinder aufpassen. Nichts von alledem wäre möglich ohne ein ganzes Team von Leuten, die mich aufrecht halten."

Seit 2017 sind Macaulay und Brenda ein Paar. Gemeinsam haben die Schauspieler zwei Kinder. Das Familienleben kann da manchmal sehr anstrengend sein, doch Brenda weiß offenbar, wie sie solche Situationen meistern kann. "Das Gleichgewicht zu halten ist immer schwierig, aber du weißt, du musst es einfach schaffen", verriet die "Hotel Zack & Cody"-Bekanntheit gegenüber E! News und fügte hinzu: "Eine Sache, die ich immer gesagt habe, ist, dass ich die beste Mutter sein kann, wenn ich in meiner besten Verfassung bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welches Outfit gefällt euch besser? Brendas funkelndes Spaghettiträgerkleid! Macauleys klassischer schwarzer Anzug. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de