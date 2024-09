Nach Verhaftung: Artem löscht Nikki Bella aus Netz-Profil

Artem Chigvintsev (42) hat nur wenige Tage nach seiner Festnahme wegen häuslicher Gewalt den Namen seiner Ehefrau Nikki Bella (40) aus seiner Instagram-Biografie entfernt! Der ehemalige Dancing With the Stars-Profi wurde am 29. August in Napa Valley, Kalifornien, verhaftet, nachdem Berichte über eine Auseinandersetzung in ihrem gemeinsamen Zuhause eingegangen waren. Ihm wird nun schwere Körperverletzung an einem Ehepartner oder Lebensgefährten vorgeworfen. Während der Name ihres Sohnes Matteo noch in seiner Biografie prangt, fehlt von Nikkis mittlerweile jede Spur.

Kurz nach Artems Verhaftung wurde bekannt, dass die Polizei am 28. August gegen 8:30 Uhr aufgrund eines "medizinischen Notfalls" zu dem Haus der Ex-Wrestlerin gerufen wurde. Wie aus der Tonaufnahme des Notrufs hervorgeht, die TMZ vorlag, war neben Nikki auch "ein Kind" während des Vorfalls anwesend. Was genau geschehen ist, ist zwar noch unklar, angeblich soll es jedoch zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der ehemalige WWE-Star seinen Mann mit Schuhen beworfen habe. Das soll jedoch nicht alles gewesen sein: Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, sollen die Beamten sich dazu entschlossen haben, Artem zu verhaften, weil es bei dem "mutmaßlichen Opfer" offensichtliche Verletzungen gegeben habe.

Der Choreograf, der nach seiner Verhaftung gegen eine Kaution von 22.528 Euro freigelassen wurde, wird sich bald vor Gericht verantworten müssen und darf bis zur Klärung des Falls den Bezirk nicht verlassen. Nikki, die öffentlich ohne Ehering gesehen wurde, hat angeblich seit dem Vorfall begonnen, nach einem Scheidungsanwalt zu suchen. "Nikki hängt seit Freitag am Telefon und uns wurde gesagt, dass sie die Absicht hat, die Scheidung von Artem Chigvintsev einzureichen", bestätigte eine Quelle kurz nach dem Vorfall ebenfalls gegenüber dem Magazin.

