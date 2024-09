Nach Artems Verhaftung: Nikki Bella sucht Scheidungsanwalt

Nachdem eine Auseinandersetzung zwischen Nikki Bella (40) und ihrem Ehemann Artem Chigvintsev (42) eskalierte, zieht die ehemalige WWE-Wrestlerin nun wohl den Schlussstrich: Wie TMZ von einem Insider erfahren haben will, ist die Partnerin des Profi-Tänzers schon auf der Suche nach einem Scheidungsanwalt. "Nikki hängt seit Freitag am Telefon und uns wurde gesagt, dass sie die Absicht hat, die Scheidung von Artem Chigvintsev einzureichen", berichtete demnach die Quelle gegenüber dem Magazin.

Der besagte Vorfall ereignete sich Ende vergangener Woche: Am Donnerstag wurde die Polizei wegen eines "medizinischen Notfalls" zum Wohnsitz der Sportlerin im kalifornischen Napa gerufen. Wie unter anderem Page Six berichtete, habe die 40-Jährige den Dancing with the Stars-Profi mit Schuhen beworfen – er sei ihr gegenüber sogar noch schlimmer handgreiflich geworden. Ein Sprecher des Napa County Sheriff's Office bestätigte "offensichtliche Verletzungen" von Nikki, weshalb Artem als mutmaßlicher Täter festgenommen wurde. Inzwischen ist der gebürtige Russe aber wieder auf freiem Fuß: Gegen eine Kaution von umgerechnet 23.000 Euro wurde er kurz nach der Verhaftung wieder freigelassen.

Der schockierende Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nachdem die beiden TV-Persönlichkeiten noch öffentlich ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert hatten. Der 42-Jährige und die Wrestlerin lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. 2019 feierten sie ihre Verlobung – ein Jahr später erblickte ihr Sohn Matteo das Licht der Welt. Das Familienglück könnte nun aber vorbei sein, Medienberichten zufolge wurde die US-Amerikanerin bereits kurz nach der Eskalation ohne ihren Ehering gesichtet.

Anzeige Anzeige

MEGA Nikki Bella und Artem im September 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de