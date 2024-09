Paralympic-Witz: Kristina Vogel schießt heftig gegen Luke

Kristina Vogel (33) ist außer sich! Der Grund dafür ist ein behindertenfeindlicher Witz von Luke Mockridge (35), der aktuell im Netz viral geht. Die einstige Bahnradfahrerin ist seit einem schweren Unfall im Jahr 2018 auf einen Rollstuhl angewiesen und fungiert daher als eine Art Sprachrohr für alle Menschen mit einer Beeinträchtigung. Aber was ist eigentlich passiert? Im Podcast "Die Deutschen" machte sich der Comedian bereits vor wenigen Wochen im Zuge der Paralympics über Menschen mit einer Behinderung lustig und äußerte sich verachtend. "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen", scherzte er mit den Moderatoren während der Aufnahme und bekam dafür prompt einen Shitstorm ab. Nun äußert sich Kristina als Betroffene zu Lukes Äußerungen und findet deutliche Worte. In ihrer Instagram-Story lässt die einstige Olympia-Teilnehmerin ihrer Wut freien Lauf. Sie wettert, es gebe eben "immer noch welche, die so eine menschenverachtende Sche*ße erzählen und Behinderte einfach so niedermachen." Von den Nutzern auf Social Media erhält Kristina fast durchweg Zuspruch.

Vor wenigen Stunden äußerte sich auch Luke zu den jüngsten Ereignissen auf Instagram. "Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen – besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele", beginnt er sein Statement und fügt unter anderem hinzu: "Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen habe ich immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln, und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid." Zudem gibt der 35-Jährige zu verstehen, dass er seine umstrittenen Witze, die er auch in seinen Comedyshows erzählt, gemeinsam mit einem paralympischen Sportler erarbeitet, "um darauf aufmerksam zu machen, dass Mitleid oft die schlimmste Form der Ausgrenzung ist." Bisher habe er auch nur positives Feedback erhalten, gerade von Menschen mit einer Behinderung.

Ein Blick in die Kommentarspalte unter Lukes Video verrät: Er steht mit seiner Meinung, Witze über Menschen mit Beeinträchtigung machen zu müssen, fast alleine da. "Bist du dumm? Ich frage für jeden, der körperlich eingeschränkt ist", "Ausreden hier, Ausreden da" und "Nur weil du dich vorher mit einem Menschen mit Behinderung darüber unterhalten hast, macht es den Gag auch nicht weniger menschenverachtend", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren, die alle in eine ähnliche Richtung gehen.

Getty Images Luke Mockridge im Dezember 2019

Getty Images Luke Mockridge beim Comedy-Award 2019

