19 Jahre Beziehung: Kristina Vogel heiratet im nächsten Jahr

Kristina Vogel (34) plant bereits fleißig ihre Hochzeit. Ihr Partner Michael Seidenbecher machte ihr im Mai dieses Jahres nach 19 gemeinsamen Jahren einen Antrag. Nun stecken die ehemalige Profisportlerin und ihr Liebster bereits knietief in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Die Feierlichkeiten sollen im Juli 2025 an der Ostsee stattfinden. "Ich hoffe, dass die Trauung und die Hochzeit ganz fantastisch werden. So wie im Film Plötzlich Prinzessin, alles schön und glänzend", verrät die zweifache Olympiasiegerin ihre Vorstellungen gegenüber RTL.

Auch wer mit dem Paar feiern darf, steht offenbar schon fest – eine riesige Gästeliste soll es nicht geben. "Wir feiern gar nicht so groß. Wir heiraten mit 60 bis 70 Leuten", plaudert Kristina aus. Und auch für die perfekte musikalische Untermalung ist bereits gesorgt, wie der Ex-Bahnradprofi betont: "Die Band, die [bei der Verlobung] auf dem Schiff gesungen hat, haben wir für die Hochzeit gebucht." Die Frage aller Fragen stellte ihr Liebster Kristina nämlich auf einer Kreuzfahrt.

Nicht nur die Hochzeit wurde von den beiden offenbar schon penibel geplant – auch für die Zeit danach stehen die weiteren Schritte bereits fest. Wie Kristina im Juni im Bunte-Interview erklärte, möchte sie ihre Familie im kommenden Jahr erweitern. "Ja, klar. Wir haben einen Kinder- beziehungsweise Kindwunsch."

Getty Images Kristina Vogel und Michael Seidenbecher im Dezember 2018

Getty Images Kristina Vogel im November 2024

