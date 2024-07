"Kurz vor Burn-out": Kristina Vogel bedauert Unfall nicht!

Kristina Vogel (33) war erfolgreiche Bahnradfahrerin und die erfolgreichste Bahnradsprinterin der Welt. Mit ihrer Leistung sicherte sie sich satte 17 WM-Titel. Am 26. Juni 2018 änderte sich ihr Leben jedoch schlagartig. An diesem Tag kollidierte die Olympiasiegerin mit einem Tempo von 60 Kilometern pro Stunde mit einem anderen Radsportler und ist seither querschnittsgelähmt. Trotzdem findet Kristina: Dieser Tag hat ihr Leben ins Positive verändert. "Eigentlich war ich streng genommen kurz vor dem Burn-out, weil ich so gejagt und so getrieben war. Ich habe mir Niederlagen nicht verziehen", berichtet sie gegenüber RTL und fügt hinzu: "So habe ich den Ausbruch aus dem Hamsterrad gefunden."

Kristinas Leben hat sich nach dem tragischen Vorfall einmal komplett gedreht. Sechs Jahre nach dem Unfall sei ihr Leben viel facettenreicher als je zuvor. Sie ist nicht nur Autorin und hat ein Kinderbuch herausgebracht, sondern hält zudem motivierende Vorträge, ist Trainerin bei der Bundespolizei für die Spitzensport-Fördergruppe und arbeitet sogar als Sportexpertin im Fernsehen. Auf die Frage hin, ob sie sich wünsche, jemals wieder laufen zu können, antwortet Kristina verblüffenderweise mit: "Die Frage kann ich nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten." Für viele wahrscheinlich unverständlich, für die 33-Jährige allerdings wohl ein neues Lebensgefühl.

Aktuell verfolgt Kristina noch einen weiteren Lebenstraum: Sie möchte an der beliebten TV-Show Let's Dance teilnehmen! Trotz ihres Handicaps ist sie sich sicher, dass sie das Parkett rocken würde. Auch Tanzprofi Valentin Lusin (37) ist großer Fan von der Idee. "Ich würde mich sehr freuen, das auszuprobieren. Das wäre eine Reise für uns beide", erzählt der frischgebackene Vater gegenüber Bild.

Getty Images Kristina Vogel, Sportlerin

Getty Images Thomas Dreßen und Kristina Vogel bei dem 53. Ball des Sports im Februar 2024

Wie findet ihr es, dass Kristina so positiv mit ihrem Schicksal umgeht?



