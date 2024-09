Zoff mit TV-Manager: Steht Lilly Becker bald vor Gericht?

TV-Manager Pierre Uebelhack fordert von Lilly Becker (48) eine Summe von über 200.000 Euro, die aus zwei Darlehensverträgen stammen soll. Bereits im Februar dieses Jahres wurde dieser Rechtsstreit vor Gericht ausgetragen. Laut Bild habe der Richter beiden Parteien eine außergerichtliche Einigung nahegelegt. Doch die kam offenbar nie zustande. Das Münchner Landgericht soll deshalb die Beteiligten informiert haben, dass im kommenden Jahr, am 22. Januar 2025, der Prozess Pierre Uebelhack gegen Lilly Becker stattfinden wird – sollte bis dahin immer noch keine Einigung gefunden worden sein.

Doch wie kam es überhaupt so weit? Lilly sei damals davon ausgegangen, dass es sich bei dem Geld nicht um ein Darlehen, sondern eine Schenkung gehandelt habe. Grund für ihre Annahme war: Sie und Pierre waren angeblich zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 ein Paar. Auch danach sollen sie noch freundschaftlich verbunden gewesen sein. Der TV-Manager habe das aber von Anfang an anders gesehen. Laut ihm waren die zwei zwar einander zugetan, aber nie in einer richtigen Partnerschaft.

Neben dem Prozess stand Lilly kürzlich aber wieder wegen etwas anderem in den Schlagzeilen. Vor drei Wochen wurde nämlich bekannt, dass die Gästeliste für die bevorstehende Hochzeit ihres Ex-Mannes Boris Becker (56) aufgetaucht ist, jedoch ohne den Namen ihres gemeinsamen Sohnes Amadeus darauf. Diese Nachricht musste Lilly ihrem Sohn beibringen, der davon völlig überrascht war. "Als ich Amadeus darauf angesprochen habe, ist er aus allen Wolken gefallen", sagte sie im Interview mit der Bunte. Die ehemalige Frau der Tennislegende äußerte scharfe Kritik an Boris' Verhalten und nannte es "das Allerletzte".

