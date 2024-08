"Das Allerletzte": Lilly Becker schießt gegen Ex-Mann Boris

Boris Becker (56) und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro schweben momentan auf Wolke sieben. Der einstige Tennisprofi und die politische Risikoanalystin sind sogar so schwer verliebt, dass sie laut Medienberichten planen, im Herbst dieses Jahres vor den Traualtar zu treten. Boris' Gästeliste sorgte in den vergangenen Tagen schon mehrfach für Verwunderung – so auch jetzt. Seinen Sohn Amadeus will der Wimbledon-Star offenbar bei den Feierlichkeiten nicht dabei haben. Lilly Becker (48) konfrontierte den Teenager mit der Neuigkeit und berichtet im Interview mit Bunte : "Als ich Amadeus darauf angesprochen habe, ist er aus allen Wolken gefallen" und fügt hinzu: "Er wusste von nichts." Zwar wünsche Boris' Ex ihm alles Gute, aber sich so dem gemeinsamen Sohn gegenüber zu verhalten sei "das Allerletzte".

Von Boris' Verhalten ist Lilly schwer enttäuscht. Im weiteren Gespräch kann sich die Niederländerin die eine oder andere Spitze nicht verkneifen. "Sobald er [Boris] ihn [Amadeus] mal sieht, was ohnehin selten vorkommt, macht er sofort Fotos von ihm und stellt sie auf Instagram, um der Welt zu zeigen, wie gut alles läuft und wie eng alle sind", wettert die 48-Jährige. Boris und Lilly heirateten im Jahr 2009 und durften ein Jahr später ihren Sohn Amadeus begrüßen. Die Tennislegende hat neben ihm noch drei weitere Kinder: Noah, Elias und Anna. Auch Letztere wurde nicht zur Hochzeit ihres Vaters eingeladen.

Anna traf ein ähnliches Schicksal wie ihren kleinen Halbbruder Amadeus. Wie Bild berichtete, will auch das Model weder eine Einladung zur Hochzeit seines Vaters bekommen, geschweige denn von den Feierlichkeiten gewusst haben. Die einzige Frau, die in Boris' Leben lange Zeit eine Rolle spielte und eine Einladung zur Trauung bekommen hat, ist seine Verflossene Barbara Becker (57).

