Dieser Kuss hat Konsequenzen! Walentina Doronina wird ab dem 8. Dezember im neuen Format "Reality Shore" zu sehen sein. Ihren Fans gab die Blondine vorab schon mal einen Vorgeschmack auf die neue TV-Show: Sie verriet, dass es dabei zu heißen Zungenküssen mit Frauenschwarm Calvin Kleinen (29) gekommen sei. Dessen Verflossene Jacqueline Siemsen kann darüber offenbar gar nicht lachen: Sie teilte im Netz hart gegen Wale aus!

"Dass du mit dem rummachst... Dein Ernst? Von wegen, alles ist real und so weiter", attackierte Jacky Walentina in ihrer Instagram-Story. Sie habe oftmals ihre schützende Hand über die ehemalige Are You The One?-Kandidatin gehalten, betonte die Beauty. Doch die gemeinsame Basis sei zerbrochen: "So viel zum Thema Freundschaft und Loyalität! Ich bin mega-enttäuscht und find's absolut scheiße von dir."

Anscheinend war es für Jacky besonders schlimm, die schlüpfrigen Neuigkeiten aus dem Netz zu erfahren: "Du hältst es nicht mal für nötig, mich anzurufen und mir zumindest mal mitzuteilen, dass das und das gewesen ist?" Die Enttäuschung war ihr sichtlich anzumerken: "Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der eine falscher ist als der andere..."

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de