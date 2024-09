Mode-Statement? JoJo Siwa trägt Fellkugel bei Fashion Week

Über die Outfits von JoJo Siwa (21) wundern sich wohl nur noch die wenigsten – mit dem Look, den die Sängerin auf der Show des Designers Christian Cowan (28) bei der New Yorker Fashion Week trug, sorgte aber selbst sie für Aufsehen. Auf Videos des Abends, die unter anderem Page Six auf Instagram teilte, sieht man die 21-Jährige in einem wilden Ensemble: Während JoJos Oberkörper inklusive der Arme in einer überdimensionalen schwarzen Fellkugel steckte, trug sie dazu neongrüne, kniehohe Fellstiefel. Abgerundet wurde ihr Look von einer glitzernden Sonnenbrille, glitzerndem Make-up und einer ausgefallenen Flechtfrisur.

Ist das noch ein Fashionstatement oder schon eine Verkleidung? In den Kommentaren unter dem Video spalteten sich offensichtlich die Meinungen. Einige Fans schienen absolut begeistert von dem typisch-außergewöhnlichen Look der Schauspielerin. "Sie ist so fantastisch, ich liebe diesen Look" und "Das ist so süß, sie will wie Lady Gaga (38) werden, wenn sie groß ist", sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren, die die US-Amerikanerin für das Outfit erhielt. Diesen Enthusiasmus konnten aber anscheinend nicht alle aufbringen. "Das ist, was man macht, wenn man kein Talent hat und verzweifelt ist", schoss eine Nutzerin gegen die Blondine, während eine andere schrieb: "Der Grinch hat angerufen – er will seine Füße zurück."

Joelle Joanie, wie die Tänzerin mit ganzem Namen heißt, sorgte trotz ihres jungen Alters schon für eine Menge Schlagzeilen. Mit gerade einmal neun Jahren nahm sie an Abby's Ultimate Dance Competition teil – ihr Sieg verschaffte ihr eine Rolle in der fünften und sechsten Staffel der Reality-TV-Show "Dance Moms". Im Teenie-Alter machte JoJo sich außerdem einen Namen auf TikTok – ihre Tanzvideos kamen aber auch nicht bei allen gut an. Mit einer ihrer anzüglichen Choreografien trieb es die damals 20-Jährige im April dieses Jahres zu weit – und erntete einen Shitstorm. "Ich habe jetzt ein permanentes Trauma, weil ich JoJo dabei zugesehen habe, wie sie Trockensex mit jemandem hat", lautete einer der vielen Kommentare auf YouTube.

Getty Images JoJo Siwa bei LA Pride im Juni 2024

Getty Images Jojo Siwa bei den iHeartRadio Music Awards 2024

