"Trauma": JoJo Siwas provokantes Musikvideo entsetzt Fans!

Erst kürzlich überraschte JoJo Siwa (20) die Welt mit einem neuen schrillen Look. Bei ihrem hautengen, schwarzen Anzug und dem von der Band Kiss inspirierten Make-up handelte es sich um das Kostüm aus dem Musikvideo ihrer neu veröffentlichten Single "Karma". Und genau dieses Video sorgt nun bei ihren Fans für Aufruhr! JoJo zeigt nämlich nicht nur ihre virale TikTok-Choreografie, sondern auch, wie sie sich an mehreren schönen Frauen reibt – und von einer sogar am Hals abgeleckt wird! "Ich habe jetzt ein permanentes Trauma, weil ich JoJo dabei zugesehen habe, wie sie mit jemandem Trockensex hat", lautet einer der vielen Kommentare auf Youtube. Ein weiterer User zeigt sich ebenfalls schockiert: "Warum leckt sie JoJo ab?“

In dem Song singt JoJo davon, sich in ihrer letzten Beziehung ein paar Fehltritte erlaubt zu haben und nun ihr Karma dafür zu bekommen. Sie sei ein "böses Mädchen" gewesen. Einige Fans zeigen ihre Verwirrung darüber, denn der Text passe nicht zu dem Image, mit dem sie den "Dance Moms"-Star kennengelernt hatten. In der Vergangenheit trug JoJo nämlich hübsche Haarschleifen und bunte Accessoires – also genau das Gegenteil ihres Looks aus dem Musikvideo, in dem sie sich ebenfalls bei den iHeartRadio Music Awards präsentierte. NebenSchockreaktionen haben User aber auch positive Kommentare für die Sängerin übrig. "Wenn ich mit 97 Jahren auf dem Sterbebett liege und mir jemand das vorspielt, werde ich immer noch alles auswendig können" und "Ich finde, sie hat es verdammt gut gemacht", schreiben ein paar Nutzer unter dem Clip.

Die Inspiration für ihren neuen Song nahm JoJo von Musiklegenden wie Prince (✝57) und David Bowie (✝69) aber auch Lady Gaga (38) spielte eine große Rolle, offenbarte sie gegenüber Entertainment Tonight. "Für mich waren das Leute, die einfach keine Angst hatten", erzählt die 20-Jährige und fügt hinzu: "Ich glaube, heute haben die Leute Angst davor, anders zu sein." Dabei sei jeder unterschiedlich und ein bisschen seltsam, aber ihrer Meinung nach sei es okay, das zu zeigen. Auch zum Thema der Verwirrung um ihren Imagewechsel hat JoJo eine Antwort. "Ich habe so eine junge Fangemeinde und es gibt viele Kids, die sich JoJo Siwa ansehen und immer noch meine Musik von vor Jahren verfolgen. Aber ich bin nicht mehr dieselbe, die ich mit 14 Jahren war", erklärt sie.

Getty Images Sängerin und Tänzerin JoJo Siwa

Getty Images JoJo Siwa im Dezember 2022

