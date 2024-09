Prinzessin Kate will nach Chemo wieder Termine wahrnehmen

Prinzessin Kate (42) hat bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen hat. In den kommenden Wochen und Monaten wolle die Frau von Prinz William (42) jetzt wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und Termine im Namen des britischen Königshauses wahrnehmen, wie sie auf Instagram erklärt. "Ich freue mich jedoch darauf, wieder zu arbeiten und – wenn es mir möglich ist – in den kommenden Monaten einige weitere öffentliche Auftritte zu absolvieren", betont die dreifache Mutter auf der Fotoplattform.

Zusätzlich macht Kate aber auch deutlich, dass sie sich auch in Zukunft weiterhin auf ihren Körper und ihre Gesundheit konzentrieren müsse. "Ich fokussiere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben", stellt sie klar. Obwohl sie die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe, sei ihr "Weg zur Heilung und vollständigen Genesung" noch lang. "Ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt", verdeutlicht sie.

In den vergangenen Monaten hat sich Kate bis auf ein paar wenige Ausnahmen beinahe vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ende März verkündete die Mutter von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), dass bei einer geplanten Operation im Bauchbereich eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Aus diesem Grund unterzog sie sich daraufhin mehrere Monate lang einer Chemotherapie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kate wieder Termine wahrnehmen möchte? Ich finde das richtig toll! Ich freue mich schon auf neue Fotos und Videos von ihr. In meinen Augen sollte sie sich noch länger schonen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de