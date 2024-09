Victoria Beckham (50) zeigt ihre definierten Bauchmuskeln

Victoria Beckham (50) präsentierte im Netz stolz ihren durchtrainierten Körper! In einem Instagram-Clip posiert die einstige Spice Girls-Sängerin in ihrem eigenen Fitnessraum vor einem großen Spiegel. Dabei trägt die Frau von David Beckham (49) einen sportlichen Look, bestehend aus schwarzen Leggings und einem Sport-BH. In dem bauchfreien Outfit setzt die Designerin ihre definierten Bauchmuskeln perfekt in Szene. Die eng anliegenden Sportklamotten betonen zudem ihre schlanken Beine.

Neben ihrer durchtrainierten Figur präsentierte Victoria noch ein weiteres Highlight in ihrem heimischen Fitnessstudio. Die vierfache Mutter hat neben zahlreichen Sportgeräten neuerdings auch ihren ganz persönlichen Laufsteg in dem Raum. "Ich habe jetzt buchstäblich einen Catwalk im Fitnessstudio. Wie cool ist das?", freut sich Vic in dem Social-Media-Clip.

Neben einem ausgeklügelten Trainingsplan stehen bei Victoria aber auch noch weitere Programmpunkte für ihre persönliche Traumfigur auf dem Tagesplan. In einem Interview mit Grazia Magazine erklärte sie vor einigen Wochen: "Ich bin sehr diszipliniert, was meine Ernährung, mein Training und meine Arbeit angeht. So bin ich nun mal." Dennoch gönnt sie sich auch hin und wieder etwas, wie sie verdeutlichte: "Aber ich trinke gerne etwas und ich gehöre nicht zu diesen 'Ah, ein Glas Wein hat zu viele Kalorien'-Typen. Das Leben ist zu kurz, lasst uns eine schöne Zeit haben!"

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham im September 2024 in ihrem Fitnessstudio

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Wie gefällt euch Victorias Fitness-Outfit? Total gut! Es ist schön, sie auch mal in einem lockeren Look zu sehen. Meinen Geschmack treffen ihre Sportklamotten nicht. Ergebnis anzeigen



