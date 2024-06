Kalorien zählen? So steht Victoria Beckham zu ihrem Körper

Victoria Beckham (50) ist für ihre besonders schlanke Silhouette bekannt – und Gerüchten zufolge ist der ehemalige Spice Girls-Star sehr hart mit sich selbst, um das Gewicht zu halten. Dass sie die Dinge allerdings auch mal locker sehen kann, betont sie nun im Interview mit Grazia Magazine. "So sehe ich aus. Ich werde das Beste daraus machen und hart daran arbeiten. Ich bin sehr diszipliniert, was meine Ernährung, mein Training und meine Arbeit angeht. So bin ich nun mal", berichtet die Designerin. Doch sie stellt auch klar: "Aber ich trinke gerne etwas und ich gehöre nicht zu diesen 'Ah, ein Glas Wein hat zu viele Kalorien'-Typen. Das Leben ist zu kurz, lasst uns eine schöne Zeit haben!"

Versucht Victoria mit dieser Aussage, die Gerüchte rund um ihre Ernährung zu widerlegen? Angeblich soll die vierfache Mutter nämlich seit 25 Jahren jeden Tag dasselbe gegessen haben. Selbst ihr Ehemann David Beckham (49) äußerte sich bereits zu den Spekulationen im "Table 4"-Podcast: "Sie isst nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse, davon weicht sie nur sehr selten ab." Von diesem Image scheint sie sich jetzt allerdings lösen zu wollen.

In puncto Disziplin und Arbeitsmoral macht der Modeschöpferin auf jeden Fall keiner etwas vor. Kürzlich zog sie sich eine Verletzung am Fußgelenk zu. Doch auch mit einem Gips am Fuß erlaubt sich Victoria keine Pause – fleißig stemmte sie weiterhin im Fitnessstudio die Hanteln und verließ sich bei der Arbeit einfach auf eine Gehhilfe. "Ich habe keine Lust mehr auf das alles", kommentierte sie dazu auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Premiere ihrer Doku

Anzeige Anzeige

KCS Presse / MEGA Victoria Beckham im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Victorias Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer Ernährung? Na ja, sie hat schon recht, man sollte das Beste aus sich herausholen! Das hört sich schon ein wenig verbissen an... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de