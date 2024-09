37 Jahre später: Tritt Céline Dion beim nächsten ESC auf?

Steht Céline Dion (56) etwa vor einem großen ESC-Comeback? Seit Jahren hat Céline Dion mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aufgrund dessen hatte sie sich in der vergangenen Zeit größtenteils vom Rampenlicht ferngehalten. Zuletzt zeigte sich die Sängerin jedoch wieder bereit, endgültig auf die großen Bühnen zurückzukehren. Im kommenden Jahr würde sich dafür eine hervorragende Möglichkeit bieten. Im Mai 2025 findet der nächste Eurovision Song Contest in der Schweiz statt – in dem Land, für das Céline 1988 mit dem Song "Ne Partez Pas Sans Moi" bei dem Gesangswettbewerb angetreten war und gewonnen hatte. Den neuesten Spekulationen zufolge könnte die "My Heart Will Go On"-Interpretin bei der Eröffnung des großen Finales in Basel auftreten.

Wie Moritz Stadler, Co-Produzent des Wettbewerbs 2025, in dem Podcast "Eurovis-Huns" vermuten lässt, gab es womöglich schon diesbezügliche Gespräche mit Céline. Der Spannung wegen könne Moritz jedoch noch nicht mehr verraten. "Wir bauen eine tolle Show auf. Und ihr habt Recht, Céline Dion ist eine Legende! Stehen wir jetzt in Kontakt? Versuchen wir, sie zu bekommen? Das sage ich Ihnen jetzt noch nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr das versteht, denn ihr müsst zwischen jetzt und dem nächsten Mai ein bisschen Spannung haben", erklärt der ESC-Beauftragte.

Céline hatte erst im Juli ein beeindruckendes Bühnen-Comeback bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris gefeiert. Dort begeisterte sie das Publikum mit einem emotionalen Auftritt auf dem Eiffelturm. Céline beschrieb diesen Moment anschließend auf X als eine Ehre und betonte ihre Freude, in Paris aufzutreten und Athleten zu feiern: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute bei der Eröffnungsfeier in Paris auftreten durfte und bin voller Freude, wieder in einer meiner Lieblingsstädte zu sein." Ihr emotionaler Auftritt zeigte einmal mehr ihre anhaltende Stärke und tiefe Verbundenheit mit ihren Fans und bewies, dass sie trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen noch immer auf der Bühne brillieren kann.

Getty Images Céline Dion, 2008

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

