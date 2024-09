Geburtstags-Throwback: So sah Fiona Erdmann als Kind aus

Fiona Erdmann feierte gestern ihren 36. Geburtstag. Dazu teilte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin auf Instagram nun einen kleinen Rückblick in ihre Kindheit. Auf den Schnappschüssen, an denen sicherlich viele Erinnerungen hängen, posiert die kleine Fiona beispielsweise mit ihrer Mama Luzie oder auch strahlend ganz alleine in süßen Kleidern und mit wuscheliger Mähne. "Gucke mir diese Bilder an und denke mir: Wow… das Leben ist verrückt. Und noch viel verrückter, ich sehe meine Kinder in mir und diese wundervolle Frau, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin", schreibt die Influencerin ganz nostalgisch zu den Bildern.

Auf den Kindheitsfotos ist auch Fionas Mutter besonders präsent. Diese verlor das Model leider 2016 – zwölf Jahre lang litt Luzie an einer Nervenkrankheit. Fiona vermisst ihre Mama auch acht Jahre nach ihrem Tod ganz schrecklich. "So oft höre ich dich in meiner Stimmfarbe, in den Worten, die ich zu meinen Kindern sage. Ich spüre diese Liebe, wenn ich Neyla und Leo knuddele, die ich sonst nur kannte, wenn du mich in die Arme geschlossen hast", erklärte sie beispielsweise im Oktober 2023 an Luzies 64. Geburtstag.

Durch das Mamadasein sei Fiona ihrer verstorbenen Mutter noch näher gekommen. Zusammen mit ihrem Partner Moe hat die 36-Jährige zwei Kinder – ihren Sohn Leo und ihre Tochter Neyla. Ihr ältester Sprössling ist mittlerweile schon ganz schön groß geworden. Im April stieg Fionas Söhnchen beispielsweise erstmals auf ein Pferd. "Obwohl es irgendwie erschreckend ist, dass mein kleines Baby jetzt schon so groß ist und auf einem Pferd reitet, bin ich andererseits auch megahappy [...]", schwärmte die Bloggerin im Netz begeistert zu diesem Meilenstein.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann (l.) in jungen Jahren mit ihrer Mutter Luzie

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmanns Sohn Leo im April 2024

