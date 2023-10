Fiona Erdmann gratuliert verstorbenen Mutter zum Geburtstag

Fiona Erdmann (35) gedenkt ihrer Mutter. Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin musste 2016 einen schweren Verlust durchleben: Ihre Mama Luzie verstarb. Die Frau hatte zuvor über zwölf Jahre lang unter einer Nervenkrankheit gelitten – letztendlich verlor sie den Kampf gegen diese. Auch wenn ihr Ableben mittlerweile schon sieben Jahre her ist, ist die Trauer um sie bei ihrer Tochter noch immer groß: Anlässlich des eigentlichen Geburtstags ihrer Mama teilt Fiona nun rührende Worte.

Auf Instagram teilt die Dubai-Auswanderin ein Foto von ihrer Mutter, das sie lächelnd in jungen Jahren zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag, Mama. […] Heute wärst du 64 Jahre alt geworden. Über siebeneinhalb Jahre bist du nun nicht mehr bei mir", schreibt die Beauty. Da Fiona mittlerweile selbst Mama von zwei Kindern ist, sei sie der Verstorbenen dadurch näher gekommen: "So oft höre ich dich in meiner Stimmfarbe, in den Worten, die ich zu meinen Kindern sage. Ich spüre diese Liebe, wenn ich Neyla und Leo knuddele, die ich sonst nur kannte, wenn du mich in die Arme geschlossen hast." Auch wenn sie ihre Enkel nicht kennenlernen durfte, wird sie durch ihr Vermächtnis trotzdem ein wichtiger Teil von den Kindern der 35-Jährigen sein.

Besonders die Feiertage machen Fiona deutlich, dass ihre Mama nicht mehr auf der Welt ist. "Wisst ihr, seine Mutter nicht mehr zu haben, ist generell nicht einfach. Aber gerade an besonderen Tagen und vor allem an Weihnachten macht es mich besonders traurig", hatte sie auf Instagram im vergangenen Jahr zugegeben.

