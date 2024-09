Hier kümmert sich Jenna Dewan liebevoll um ihren Sohn Callum

In Jenna Dewans (43) Leben ist einiges los. Die Schauspielerin steht derzeit einem rechtlichen Streit mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44) gegenüber. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirkt sie jetzt aber trotzdem relativ gelassen – was daran liegen könnte, dass sie vor allem mit ihrem Sohn Callum (4) beschäftigt ist. Die Aufnahmen zeigen den "Step Up"-Star während eines kleinen Ausflugs in Los Angeles, bei dem sie ihren Sprössling liebevoll durch die Gegend trägt.

Mit ihren Kindern scheint die 43-Jährige alle Hände voll zu tun zu haben. Sie wurde nämlich erst im vergangenen Juni mit der Geburt ihrer Tochter Rhiannon zum dritten Mal Mama – und schwebt seitdem im Baby-Glück. Das teilt Jenna auch gerne mit ihren Followern im Netz. Erst kürzlich veröffentlichte sie einen Schnappschuss auf Instagram, der sie in einem intimen Moment mit ihrem Neugeborenen zeigte: Auf dem Foto stillt sie die Kleine und liegt währenddessen, scheinbar nur mit einer Bettdecke umhüllt, im Bett.

Dem vollen Genuss ihres Familienglücks steht momentan aber noch eine Sache im Weg – ihr Zoff mit dem "21 Jump Street"-Darsteller. Die beiden Hollywoodstars liegen seit ihrer Scheidung im Jahr 2018 aufgrund finanzieller Angelegenheiten im Clinch. Wie unter anderem People berichtete, wirft die ausgebildete Tänzerin ihrem einstigen Ehepartner vor, den Wert seiner Einnahmen aus dem Magic Mike-Franchise zu verschleiern, während Channing behauptet, er habe alles getan, um ihre Streitpunkte außergerichtlich zu regeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Fotos von Jenna und Callum? Die beiden sind ein tolles Mutter-Sohn-Duo! Ich finde, sie sieht ein wenig gestresst aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de