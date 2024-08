Channing Tatum und Jenna Dewan zoffen weiterhin vor Gericht

Channing Tatum (44) und Jenna Dewan (43) befinden sich weiterhin in einem rechtlichen Streit um finanzielle Angelegenheiten – darunter etwa Einnahmen aus dem Magic Mike-Franchise. Das Paar, das sich 2018 scheiden ließ, macht sich gegenseitig Vorwürfe. Jenna beschuldigt Channing, den Wert der Franchise zu verschleiern, während Channing behauptet, er habe alles getan, um die Angelegenheit außergerichtlich zu regeln. In den neu eingereichten Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, behaupten Jennas Anwälte, dass Channing und sein Rechtsteam "jeden erdenklichen Trick anwenden, um diesen Fall vor einer Verhandlung zu verzögern." Dadurch verwehren sie der Tänzerin "einen fairen und gleichen Anteil am Gemeinschaftsvermögen" und schaden ihr somit.

Channing und seine Anwälte lassen nicht auf sich sitzen, dass er den Prozess angeblich verzögert. Sie versichern in den Dokumenten: "Er hat erschöpfende Anstrengungen unternommen, um alle Fragen in dieser Angelegenheit ohne Rechtsstreit zu regeln. Er hat unzählige Vergleichsvorschläge gemacht, an mehreren Mediationen teilgenommen, seine Anwälte haben zahlreiche Entwürfe eines Urteilsvorschlags vorbereitet und er hat versucht, die Probleme direkt zu lösen." Channings Team hält Jennas Vorwürfe für unbegründet und fordert Sanktionen von knapp 18.000 Euro wegen ihrer angeblichen Missachtung von Gerichtsanweisungen und Fristen.

Abseits des Gerichtssaals konzentrieren sich beide auf ihre gemeinsame Tochter Everly. Sie sollen trotz allem gut als Co-Eltern funktionieren und die rechtlichen Auseinandersetzungen ihren Anwälten überlassen. Beide haben mittlerweile neue Lebenspartner gefunden: Channing ist mit Zoe Kravitz (35) verlobt, während Jenna Steve Kazee (48) – den Vater ihrer zwei jüngeren Kinder – heiraten wird. Die ehemalige Hollywood-Beziehung begann 2006 am Set von "Step Up" und endete nach fast einem Jahrzehnt Ehe im Jahr 2018.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, 2015

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly im Juni 2020

