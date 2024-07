Ein Jahr her: Ferne McCann feiert Geburtstag ihrer Jüngsten

Vor einem Jahr ist die kleine Finty auf die Welt gekommen. Zur Feier dieses fröhlichen Anlasses teilt ihre Mama Ferne McCann (33) nun ein Video auf ihrem Instagram-Account. In dem Clip sieht man ein paar zuckersüße Ausschnitte aus dem bisherigen Leben der Kleinen: Sie planscht mit ihren Eltern im Pool, knuddelt mit ihrer Familie und lacht, was das Zeug hält. Dazu schreibt die stolze Mama: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unseren Engel, der so sanft und ruhig ist. Finty, unser süßes Mädchen. [...] Deine Seele ist nichts anderes als pure Liebe und Freude. Wir schätzen dich so sehr, Baby. Zeit, dich zu feiern."

Die Fans der The Only Way Is Essex-Bekanntheit freuen sich tierisch über das niedliche Update. In den Kommentaren zum Posting gratulieren sie dem Sprössling freudig. "Ich wünsche dir, dass alle deine Träume wahr werden", schreibt ein User, während andere kommentieren: "Ferne, sie ist so wunderschön! Ein richtiges Püppchen!" oder "Ich kann nicht glauben, wie schnell ihr erstes Jahr vorbeigegangen ist. Bleib gesund, du kleine Prinzessin!" Auch der Papa von Finty, Lorrie Haines, meldet sich unter dem Beitrag und schreibt: "Unser Mädchen", gefolgt von drei roten Herz-Emojis.

Die Geburt des jüngsten Familienzuwachses war etwas ganz Besonderes: Ferne ließ die Entbindung nämlich mit einer Kamera mitfilmen und strahlte sie dann in ihrer Realityshow "Ferne McCann: My Family & Me" aus. Die zweifache Mama hat auch schon weitere Ideen, falls sie noch ein drittes Kind bekommen sollte. "Ich würde meine nächste Geburt zu 100 Prozent live übertragen. Es liegt mir einfach am Herzen, zu zeigen, wie schön und positiv eine Geburt sein kann", erzählte die Britin im Interview mit OK! Magazine.

Instagram / fernemccann Ferne McCann und ihr Baby

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im November 2023

