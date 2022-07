Dicker Klunker am Finger: Model Ferne McCann ist verlobt!

Ferne McCann (31) ist überglücklich! In der Vergangenheit hatte die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin nicht unbedingt Glück in der Liebe. Nachdem die Beziehung mit ihrem Co-Star Charlie Sims in die Brüche gegangen war, datete sie den Unternehmer Arthur Collins. Dieser wurde jedoch 2017 zu 20 Jahren Haft und weiteren fünf Jahren auf Bewährung verurteilt, während Ferne ein Kind von ihm erwartete. Im vergangenen Jahr hat sich die alleinerziehende Mutter dann in den Juwelier Lorri Haines verliebt – und mit ihm soll es offenbar für die Ewigkeit sein: Er ist nun vor Ferne auf die Knie gegangen!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein Foto, auf dem sie ihren Liebsten küsst und ihre linke Hand in die Kamera streckt. Dabei ist kaum zu übersehen, dass diese nun ein großer funkelnder Ring ziert. "Es gibt also doch noch ein Happy End. Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein, Baby", verkündete die Britin stolz und fügte ein Ring-Emoji sowie die französische Flagge hinzu. Lorri hat ihr die Frage aller Fragen offenbar im Urlaub gestellt.

Lorri teilte ebenfalls einen Beitrag, in dem er die freudigen Nachrichten bekannt gab. "Sie hat Ja gesagt", schwärmte der 30-Jährige. In der Kommentarspalte sammelten sich die Glückwünsche vieler Fans und Freunde. "Ich freue mich so für euch beide", schrieb zum Beispiel die Boxerin Shannon Courtenay.

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im Juli 2022

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann in Birmingham

Instagram / fernemccann Ferne McCann im Mai 2022 auf Malta

