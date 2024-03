Ferne McCann will Geburt von drittem Kind live streamen!

Sie hat schon genaue Vorstellungen! Im Juni 2023 durfte Ferne McCann (33) ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen. Die Geburt ließ der TV-Star von einem Kamerateam begleiten. Wenige Monate später wurde die Entbindung in ihrer Show "Ferne McCann: My Family & Me" ausgestrahlt. Bei der Geburt von einem möglichen weiteren Kind will die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin noch einen Schritt weiter gehen. Ferne plant, die Geburt per Livestream zu übertragen!

"Ich würde meine nächste Geburt zu 100 Prozent live übertragen", verrät sie im Interview mit OK! Magazine. "Es liegt mir einfach am Herzen, zu zeigen, wie schön und positiv eine Geburt sein kann", fährt die Britin fort. Mit weiterem Nachwuchs wolle Ferne nicht allzu lang warten. So erklärt sie, dass sie am liebsten "morgen" ein weiteres Baby bekommen möchte.

Wie wichtig es Ferne ist, ihren Fans ein realistisches Bild in Sachen Schwangerschaft zu vermitteln, machte sie kurz nach der Geburt von ihrem zweiten Kind deutlich. Auf Instagram teilte sie ein Foto von ihrem ungefilterten After-Baby-Body.

Splash News Ferne McCann, Mai 2023

Getty Images Ferne McCann, TV-Star

Getty Images Ferne McCann, 2022

