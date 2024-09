18 Kilo abgenommen: Oprah Winfrey zeigt ihre schlanke Figur

Oprah Winfrey (70) hat auf den Straßen von New York City ihre deutlich schlankere Figur zur Schau gestellt, nachdem sie kürzlich zugab, mithilfe von Abnehm-Medikamenten rund 18 Kilogramm verloren zu haben. Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, ist die US-amerikanische TV-Ikone am Dienstag vor den Studios der Show "Good Morning America" unterwegs. Sie überquert die Straße in einem lilafarbenen Pullover und einer beigefarbenen Hose – und dabei präsentiert sie eine beeindruckend schmale Taille, durchtrainierte Arme und eine kurvige Silhouette.

Obwohl Oprah ursprünglich behauptete, keine Abnehm-Medikamente zu verwenden, räumte sie im Dezember 2023 dann doch ein, dass sie ihre Gewichtsabnahme teilweise dank des Medikaments Ozempic erreichte. Ihr Widerstand gegen diese Medikamente wich schließlich und sie begann, das Mittel als Werkzeug für das Management ihres Gewichts zu nutzen. Gegenüber People erklärte sie zu diesem Zeitpunkt: "Dass es zu meinen Lebzeiten ein medizinisch anerkanntes Rezept gibt, um das Gewicht zu kontrollieren und gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk an, und nicht wie etwas, hinter dem man sich verstecken muss."

Neben dem Medikament, das Oprah wohl vor allem dafür einsetzte, um den Jo-Jo-Effekt zu unterbinden, ließ sie die Kilos aber auch noch auf andere Art und Weise purzeln. Die Moderatorin betonte beispielsweise, dass sie sich gesünder ernährte und sich viel bewegte. Im Rahmen der Podiumsdiskussion "The Life You Want Class: The State of Weight" sprach sie auch ganz offen über ihren Körper und ihr ursprüngliches Gewicht: "Ihr alle wisst, dass ich die meiste Zeit meines Lebens auf dieser Reise war. Mein Höchstgewicht betrug 107,5 Kilo."

Instagram / oprah Oprah Winfrey im Dezember 2023

Getty Images Oprah Winfrey im Juni 2023

