Also doch: Oprah Winfrey nimmt manchmal Abnehm-Medikament

Oprah Winfrey (69) verrät ihr Abnehmgeheimnis. In der Vergangenheit stand die Figur der Moderatorin immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – ständig schlug sie sich mit Diäten und Co. herum. In den vergangenen Monaten nahm die Unternehmerin dann drastisch ab und strahlt nun mit ihrer erschlankten Silhouette. Noch kürzlich betonte sie, dass sie dafür keine umstrittenen Methoden wie die Abnehmspritze Ozempic verwendet habe. Nun gibt Oprah aber zu, mithilfe eines Medikamentes ihr Gewicht zu halten.

Im Interview mit People erklärt die 69-Jährige, dass sie noch immer eine Diät einhält und sich viel bewegt. Um dem Jo-Jo-Effekt entgegenzuwirken, nehme sie zusätzlich ein ärztlich verschriebenes Medikament. "Dass es zu meinen Lebzeiten ein medizinisch anerkanntes Rezept gibt, um das Gewicht zu kontrollieren und gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk an, und nicht wie etwas, hinter dem man sich verstecken muss", betont Oprah. Sie wolle offen damit umgehen und sich nicht dafür schämen, dass sie ein Hilfsmittel verwendet.

Welches Medikament das ist, verrät Oprah allerdings nicht. Sie stellt allerdings klar, dass sie nicht mit dessen Hilfe abgenommen hat, sondern es lediglich ab und zu vorbeugend nimmt: "Ich weiß, dass alle denken, ich würde etwas nehmen, aber ich habe so verdammt hart gearbeitet. Es bringt für mich einfach nichts, wenn ich nicht auch trainiere und auf all die anderen Dinge achte." Vor Thanksgiving habe sie etwa das Medikament genommen, um von dem ganzen Essen nicht so viel zuzunehmen.

Getty Images Oprah Winfrey im Juni 2023

Getty Images Oprah Winfrey, November 2023

Getty Images Oprah Winfrey im Jahr 2018

