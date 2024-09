"Ex on the Beach"-Edda und ihr Micha wollen zusammenziehen

Edda und Micha lernten sich bei Ex on the Beach kennen und haben nach Ende der Dreharbeiten zueinander gefunden. Seit dem 16. April sind die beiden offiziell zusammen, durften ihre Beziehung jedoch erst kürzlich, nach der gesamten Ausstrahlung der Show, öffentlich machen. Auf Instagram beantwortete Edda nun neugierige Fragen der Follower und verriet, dass sie und Micha aktuell zwar noch in getrennten Wohnungen leben, aber praktisch täglich zusammen übernachten. "Er ist bei mir halb eingezogen und ich bei ihm", erklärte die Blondine und fügte verheißungsvoll hinzu: "Es macht keinen Sinn mehr, zwei Wohnungen zu haben."

Tatsächlich haben Edda und Micha schon konkrete Zukunftspläne: "Wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres zusammenziehen", ließ Edda ihre Fans im Netz wissen. Die Are You The One?-Bekanntheit verriet, dass sie und ihr Liebster sogar schon eine genaue Vorstellung davon haben, wo sie ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen wollen. "Ich konnte ihn auch schon überreden, nach Berlin zu kommen", berichtete die Blondine voller Stolz.

Dass es Edda und Micha ziemlich ernst miteinander meinen, bewiesen sie bereits mit einer anderen Aktion: ihrem Pärchentattoo. In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige vor wenigen Tagen ein Bild ihrer Handgelenke, auf denen jeweils ein Cocktailglas tätowiert ist – ein Zeichen ihrer Liebe, das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. "Wir überlegen meistens nicht, wir machen einfach", kommentierte die Influencerin die spontane Entscheidung, die offenbar nicht das letzte gemeinsame Motiv bleiben soll – denn die Follower wurden bereits nach Ideen für neue Partnertattoos gefragt.

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im September 2024

