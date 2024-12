So vernarrt sind "Ex on the Beach"-Micha und Edda ineinander

Edda und Micha bewiesen in der diesjährigen Staffel Ex on the Beach, dass es möglich ist, im Fernsehen die Liebe zu finden. Die zwei Reality-TV-Sternchen sind nun seit vergangenem April offiziell ein Paar – und geben Promiflash in einem exklusiven Interview einen Einblick in ihre Beziehung. Dabei verraten sie auch, was sie am tollsten aneinander finden. "Er hat eine wirklich sehr liebe Seite an sich, die zwar nicht immer herauskommt, aber wenn sie dann da ist, mag ich das besonders an ihm", offenbart die Influencerin. Ihr Liebster gibt eine ähnliche Antwort: Er schätzt besonders, wie sie miteinander umgehen. "Wir können sehr, sehr liebevoll zueinander sein", erklärt der Unternehmer.

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Sache, die Edda und Micha in ihrer Beziehung sehr genießen: Sie machen viele gemeinsame Unternehmungen – egal, ob der Besuch eines Weihnachtsmarktes, Keramik bemalen oder zusammen trainieren. "Er macht wirklich alles mit mir und wir können dann auch immer viel zusammen lachen – das ist wirklich sehr schön", schwärmt die 23-Jährige im Gespräch mit Promiflash, während der TV-Neuling gesteht: "Es ist für mich auch sehr neu, dass ich so viel mit meiner Freundin unternehme, und da ist Edda tatsächlich auch die erste, mit der ich so viel unternehme."

Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin und Micha sind also total happy miteinander – und geben gegenüber Promiflash sogar preis, wer von ihnen zuerst seine Gefühle offenbarte. "Nach meiner Auffassung hat Edda zuerst ihre Gefühle zugegeben, bei mir passierte das erst viel, viel später", enthüllt der 25-Jährige und führt weiter aus: "Edda hat es geschafft, mir irgendwie so ein Gefühl zu geben und so viel Liebe zu schenken, dass ich mich dann in sie verliebt habe. Und klar, in der Anfangszeit haben wir auch gestritten und da war ich vielleicht auch nicht so cool zu ihr, aber sie ist nicht gegangen."

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im November 2024

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im November 2024

