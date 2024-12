Das denkt Edda über "Prominent getrennt"-Teilnahme von Sidar

Vor wenigen Wochen wurden die Kandidaten der kommenden Prominent getrennt-Staffel bekannt gegeben. Neben Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis zählen auch Sidar Sahin und Jana Klein zu den teilnehmenden Paaren – die gemeinsam mit Edda Pilz zum Cast der fünften Staffel Are You The One? gehörten. Im exklusiven Interview mit Promiflash enthüllt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, was sie davon hält, dass ihre ehemaligen Mitstreiter Teil der Show sind. "Also mein Perfect Match Sidar ist ja dabei und eigentlich war es, glaube ich, für jeden klar, dass das mit Jana nicht unbedingt halten wird, deswegen bin ich jetzt gar nicht überrascht, dass die da drin sind", verrät sie.

Die Influencerin habe bereits bei einigen Kandidaten der neuen Staffel von Anfang an vermutet, sie bei "Prominent getrennt" zu sehen – sogar bevor diese überhaupt zusammen waren. Gleichzeitig habe sie einige Beziehungen gar nicht auf dem Schirm gehabt. "Bei einigen Paaren dachte ich: 'Waren die überhaupt zusammen?' Ich kenne da einige tatsächlich auch gar nicht", gesteht Edda gegenüber Promiflash und ergänzt: "Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, da habe ich ein bisschen mehr erwartet." Trotzdem sehe sie einigen Teilnehmern auch Potenzial, wie beispielsweise bei Ariel und Giuliano von Love Fool.

Den Cast der beliebten TV-Show machte RTL vor etwa drei Wochen auf Instagram öffentlich. Außer dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Paar Yeliz und Jannik, Sidar und Jana sowie Ariel und Giuliano, werden sich auch die Ex on the Beach-Bekanntheiten Jonny Jaspers und Laura Peuker in spannenden Spielen gegen die Ex-Paare beweisen. Darüber hinaus treten auch Beauty & The Nerd-Star Babu und Felix, die einstigen Love Island-Gewinner Jennifer Iglesias (26) und Nico Müller sowie Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36) an, die bei Bachelor in Paradise zusammenkamen.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im November 2024

Anzeige Anzeige

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige