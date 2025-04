MontanaBlack wettert gegen Edda Pilz' Influencer-Aussagen

MontanaBlack (37), einer der bekanntesten Streamer Deutschlands, hat sich in eine hitzige Diskussion eingeschaltet, die um Realitystar Edda Pilz entbrannt ist. Die 23-Jährige hatte in einem Video einen Einblick in ihr Influencerleben gegeben, das ihrer Meinung nach mit einem regulären Vollzeitjob zu vergleichen sei. Monte, mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, kritisierte Eddas Äußerungen über ihren Arbeitstag als Influencerin scharf. "Das ist wirklich hochgradig illegal, was sie da erzählt. Was sie da jetzt als ihre harte Arbeit darstellt, ist ein unfassbarer Luxus, und du erwirtschaftest es auch noch in deine eigene Tasche", wetterte er in einem Twitch-Livestream und fügte hinzu: "Du kannst dir deinen Tag so gestalten, wie du möchtest." Anschließend räumte er ein, dass es am anstrengendsten sei, als Influencer ständig in der Öffentlichkeit zu stehen und keinen richtigen Feierabend zu haben.

Edda hatte in einem TikTok-Video einen Einblick in ihr Influencerleben gegeben, das ihrer Meinung nach mit einem regulären Vollzeitjob zu vergleichen sei. In dem Clip sieht man sie ausgiebig frühstücken, mit ihrem Hund spazieren, beim Training im Gym, während sie Content schneidet oder beim Kochen. Zum Schluss hat sie ein Date mit ihrem Freund Michael Klotz. "Wie ihr seht, ist das einfach so ein ganz normaler Arbeitstag mit normalen Arbeitszeiten. Der einzige Unterschied ist, dass man als Influencer irgendwie nicht richtig freihat, weil man alles teilen muss", hatte die ehemalige Reality Backpackers-Kandidatin darin erklärt.

Gegenüber Bild schildert Edda, dass sie mit der Welle an Kritik und Hate nach ihrem Video nicht gerechnet habe. Sie gibt aber an, dass sie missverstanden worden sei. Sie hätte in keinem ihrer Videos gesagt, dass der Job eines Influencers hart sei. "Ich denke, dass ich in meinem Video trotzdem ein bis zwei Aussagen geäußert habe, die Leute vielleicht getriggert haben könnten (…). Natürlich ist es mit keinem Job in der Pflege oder auf dem Bau vergleichbar!", meint die Reality-TV-Bekanntheit. Für sie sei es ein Privileg, mit Content ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Edda nimmt sich aber vor: "Ich kann all das nur als Kritik akzeptieren und mir für die Zukunft vornehmen, meine Aussagen mehr zu überdenken."

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Mai 2024

