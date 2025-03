In Edda Pilz und Michas Beziehung läuft es wieder besser

Das Ex on the Beach-Couple Edda Pilz und Micha Klotz hat in Sachen Beziehung zuletzt einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem sie nach rund einem halben Jahr Beziehung im Oktober vergangenen Jahres zusammengezogen waren, berichtete Edda Anfang des neuen Jahres, dass sie schon wieder getrennt wohnen. Offenbar hat der Abstand der Beziehung wieder Aufwind gegeben, wie Edda auf Instagram verrät: "Es tut uns beiden sehr gut, an uns zu arbeiten und Zeit für unsere eigenen Projekte und Freiraum zu haben. Unsere gemeinsame Zeit können wir so auch viel besser schätzen."

Aufgrund der positiven Entwicklung schaut die Blondine zuversichtlich auf die gemeinsame Zukunft mit Micha: "Vielleicht kommt irgendwann nochmal der richtige Zeitpunkt, um wieder zusammenzuziehen." Doch woran scheiterte das gemeinsame Wohnprojekt eigentlich? "Wir haben wirklich viel gestritten, weil wir auch viel zu viel aufeinander gehockt haben", verriet der Are You The One?-Star Anfang des Jahres auf Instagram. Dabei beteuerte Edda: "Trotzdem lieben wir uns und arbeiten an unserer Beziehung."

Dass bei den Realitystars nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, haben sie bereits im Promiflash-Interview Ende vergangenen Jahres verraten. "Micha kann man morgens nicht ansprechen. Also bis um 12 Uhr gibt es eigentlich gar kein Gespräch und danach gehts dann los", berichtete Edda damals von einer Macke ihres Liebsten. Auch Micha fiel eine Eigenart an seiner Herzensdame auf, wie er verriet: "Edda diskutiert gerne."

