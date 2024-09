Nach "Ex on the Beach": Edda und Micha haben Partnertattoo

Edda Pilz und Micha lernten sich bei den Dreharbeiten zu Ex on the Beach kennen und später auch lieben. Nach der Ausstrahlung der letzten Folge bestätigten die beiden, dass sie ein Paar sind. Wie ernst es Edda und Micha ist, zeigt die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story. Dort teilt die Are You The One?-Bekanntheit ein Foto ihrer Handgelenke. Auf der Innenseite haben Edda und Micha ein Cocktailglas tätowiert – ihre Liebe geht förmlich unter die Haut.

Offenbar soll es auch nicht das letzte gemeinsame Motiv gewesen sein. Edda fragt ihre Follower nach Ideen für neue Partnertattoos. Während ein Fan fragt: "Habt ihr euch das gut überlegt?", antwortet die Ex von Paddy: "Zu spät, haben eh schon eins." Edda und Micha seien ohnehin, was das anbelangt, sehr spontan: "Wir überlegen meistens nicht, wir machen einfach."

Während "Ex on the Beach" schien Edda zunächst mit Christian anzubandeln. Nach dem Datingformat kämpfte Micha allerdings um die Gunst der Blondine und schrieb sie an. "Ich hab mir gedacht: 'Scheiße, habe ich mir jetzt die Frau meines Lebens durch die Lappen gehen lassen'", erinnert sich der Unternehmer beim großen Nachspiel auf YouTube zurück. Seit dem 16. April sind die beiden offiziell ein Paar: "Wir lieben uns und wir sind glücklich."

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Michas Partnertattoo

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2024

