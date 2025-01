Darum wohnen Micha Klotz und Edda Pilz nicht mehr zusammen

Bei Edda Pilz und Micha Klotz herrscht aktuell Liebeschaos. Die beiden Reality-TV-Teilnehmer hatten sich bei Ex on the Beach kennengelernt und schienen seither ein Herz und eine Seele zu sein – seit einigen Wochen ist es um die zwei jedoch ruhig geworden. In ihrer Instagram-Story klärt Edda auf, wie es um ihre Beziehung steht. "Wir sind ja im Oktober zusammengezogen, haben aber beide gemerkt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war", erzählt die Berlinerin und fügt hinzu: "Micha ist vorerst wieder zurück nach Bad Saarow gezogen, weshalb wir uns gerade nicht so viel sehen."

Vorgefallen sei zwischen ihnen jedoch nichts, beteuert der Are You The One?-Star. Edda schildert: "Wir haben wirklich viel gestritten, weil wir auch viel zu viel aufeinandergehockt haben." Nun fokussiere sich jeder erst einmal auf sich selbst. Eine gemeinsame Zukunft mit Micha wünsche sie sich allerdings noch immer. "Trotzdem lieben wir uns und arbeiten an unserer Beziehung", macht Edda deutlich.

Bereits im vergangenen Dezember hatten Edda und Micha im Liebesinterview mit Promiflash ganz offen über ihre Macken und Streitpunkte gesprochen. "Edda diskutiert gerne", offenbarte der Brandenburger damals. "Es sind meistens einfach Meinungsverschiedenheiten oder wenn einer den anderen irgendwie korrigieren will, dass der andere dann eingeschnappt ist", erklärte auch Edda offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im Dezember 2024

Anzeige Anzeige