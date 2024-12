So verbringen Edda Pilz und Micha am liebsten Zeit zu zweit

Edda Pilz und Micha Klotz schweben im Liebesglück: Die Ex on the Beach-Bekanntheiten sind nun seit rund acht Monaten offiziell ein Paar und verbringen am liebsten jede Sekunde miteinander. Im exklusiven Interview mit Promiflash sprechen die beiden über ihre gemeinsame Zeit – und offenbaren, was sie am liebsten miteinander unternehmen. "Eigentlich Sport, glaube ich", verrät die Influencerin und ergänzt: "Dass wir zusammen joggen gehen und zusammen trainieren." Dem stimmt ihr Liebster zu: "Ja, zum Sport gehen, das sage ich auch."

Neben dem Trainieren lassen sich Edda und der Unternehmer aber auch noch andere Beschäftigungen einfallen. Sie gehen häufig auf Dates – aber wer von den beiden plant diese eigentlich? In diesem Punkt scheinen sich das Reality-TV-Sternchen und Micha eher uneinig zu sein. "Ich glaube, meistens, wenn ich jetzt richtig liege, bin ich der, der Dates plant", findet der 25-Jährige, während die Influencerin gegenüber Promiflash betont: "Ich finde, es ist ausgeglichen." Sie habe beispielsweise den Weihnachtsmarkt herausgesucht, den sie kürzlich besucht hatten, und die Idee gehabt, gemeinsam Keramik bemalen zu gehen.

Ihre Lieblingsbeschäftigungen sind aber nicht das Einzige, was sie im Gespräch mit Promiflash verraten. Sie geben ebenfalls preis, was sie am meisten aneinander lieben. "Er hat eine wirklich sehr liebe Seite an sich, die zwar nicht immer herauskommt, aber wenn sie dann da ist, mag ich das besonders an ihm", schwärmt Edda, bevor Micha anmerkte: "Einfach die Art, wie wir miteinander umgehen. Wir können sehr, sehr liebevoll zueinander sein."

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

