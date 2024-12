Welche ihrer Macken stören Edda Pilz und Micha besonders?

Edda Pilz und Micha Klotz wagten in ihrer Beziehung schon den nächsten Schritt: Das Ex on the Beach-Paar zog zusammen! Das bedeutet, dass sie sehr viel Zeit miteinander verbringen – und dementsprechend auch wissen, welche Eigenschaft des anderen sie so richtig auf die Palme bringt. Im Interview mit Promiflash enthüllen die Reality-TV-Sternchen jetzt, welche Macken ihnen aneinander aufgefallen sind. "Micha kann man morgens nicht ansprechen. Also bis um 12 Uhr gibt es eigentlich gar kein Gespräch und danach gehts dann los", verrät Edda und erzählt außerdem, dass ihr Liebster alles, was im Kühlschrank ist, in großen Mengen kaufen muss: "Du kaufst nicht verschiedene Dinge, du kaufst eine Sache hundertmal und stellst den ganzen Kühlschrank damit voll."

Und welche Eigenart ist dem Unternehmer an seiner Freundin aufgefallen? "Edda diskutiert gerne", offenbart er. Damit gehen wohl auch ein paar Streitpunkte einher – die sie ebenfalls gegenüber Promiflash ausplaudern. "Es sind meistens einfach Meinungsverschiedenheiten oder wenn einer den anderen irgendwie korrigieren will, dass der andere dann eingeschnappt ist. Und Verhaltensweisen vom anderen", erklärt die Influencerin ehrlich. Dem stimmt Micha zu. "Wir sind manchmal einfach nur unterschiedlicher Auffassung", betont der TV-Neuling.

Streitigkeiten gelten in einer Partnerschaft aber als völlig normal – und die beiden sind auch nach rund acht Monaten Beziehung immer noch total vernarrt ineinander. Das machen Edda und Micha im Gespräch mit Promiflash ziemlich deutlich. "Er macht wirklich alles mit mir und wir können dann auch immer viel zusammen lachen – das ist wirklich sehr schön", gibt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin preis, bevor der 25-Jährige gesteht: "Es ist für mich auch sehr neu, dass ich so viel mit meiner Freundin unternehme, und da ist Edda tatsächlich auch die erste, mit der ich so viel unternehme."

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Micha Klotz im November 2024

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im November 2024

