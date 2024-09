Kann sich Laura Maria Rypa weiteren Nachwuchs vorstellen?

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) hießen vor rund einem Monat ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen und schweben seither im absoluten Babyglück. In einer Q&A auf Instagram stellt sich die Neu-Mama nun erstmals nach der Geburt den neugierigen Fragen ihrer Community. Ein Follower möchte von der Influencerin wissen, ob die Familienplanung nun abgeschlossen sei oder sie sich noch weitere Kinder vorstellen könne. "Am liebsten schon, aber dann erst in zwei bis drei Jahren", entgegnet Laura darauf kurz und knapp. "Aber das entscheide ich ja nicht alleine", fügt sie hinzu und deutet damit an, dass ihr Verlobter wohl noch ein Wörtchen mitzureden hat.

Und was sagt Pietro dazu? Auch der Sänger beantwortet Fragen auf seinem Social-Media-Account und geht auf das Thema Familienplanung ein. Der 33-Jährige scheint über die Idee von weiterem Nachwuchs begeistert zu sein und äußert diesbezüglich einen expliziten Wunsch: "Ich wollte immer ein Mädchen haben, so eine kleine Prinzessin. [...] Einmal werde ich den Korken noch knallen lassen und diesmal knallt er richtig und vielleicht kommt ja ein Mädchen."

Bevor die beiden ihre weiteren Familienpläne umsetzen wollen, schwelgen sie lieber erstmal im Babyglück mit ihrem kleinen Amelio. Wie glücklich die 28-Jährige über den neuen Familienzuwachs ist, machte sie erst vor wenigen Wochen auf Instagram deutlich: "Du hast deinem Bruder ein weiteres Geschwisterchen und einen Freund fürs Leben geschenkt und du hast mich zu einer stärkeren Mutter gemacht", schrieb sie unter einen Schnappschuss, auf dem sie die Hand ihres Sohnemanns hält.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre zwei Söhne im August 2024

