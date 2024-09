So meistert Laura Maria Rypa den Alltag als zweifache Mama

Laura Maria Rypa (28) und ihr Partner Pietro Lombardi (32) sind seit wenigen Wochen Eltern ihres zweiten gemeinsamen Nachwuchses. Ein Nutzer auf Instagram fragt Laura nun, ob ihr Leben als zweifache Mama gar nicht anstrengend ist, weil es auf ihrem Social-Media-Account immer "so leicht" aussehe. "Ich glaube, es gibt immer mal Tage, an denen nicht immer alles perfekt läuft, aber das ist völlig normal und auch in Ordnung", antwortet Laura gelassen. Sie rät ihrer Community, sich nicht immer von den Ratschlägen der Mitmenschen beeinflussen zu lassen, sondern stattdessen mehr auf das eigene Gefühl zu vertrauen.

Laura appelliert an ihre Fans und möchte Eltern und werdenden Eltern mit auf den Weg geben: "Denk immer dran, du wirst wissen, was dein Baby braucht. Vertraue dir und deinen Fähigkeiten und hör auf dein Bauchgefühl." Die 28-Jährige setzt auf Zeit und Selbstvertrauen, denn diese beiden Faktoren helfen ihrer Meinung nach ungemein, eine gemeinsame Routine von Mama und Baby zu finden. "Hab Geduld mit dir selbst und du wirst merken, es wird von Tag zu Tag einfacher", zeigt sich Laura zuversichtlich.

Unterstützung erhält Laura in ihrem Alltag als zweifache Mama von ihrem Verlobten Pietro. Die beiden führten erstmals im Herbst 2020 eine Beziehung, allerdings nur für kurze Zeit. Rund zwei Jahre später fanden der DSDS-Juror und seine Partnerin wieder zusammen und durften im Dezember 2022 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – Söhnchen Leano. Im August 2024 folgte dann der kleine Amelio. "Wir sind unglaublich glücklich, euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst", schwärmten die frischgebackenen zweifach Eltern auf Instagram.

Instagram / lauramaria. rpa Laura Maria Rypa im September 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

