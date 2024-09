Streit um Haus: König Charles setzt Andrew ein Ultimatum

Das Kräftemessen zwischen König Charles (75) und seinem jüngeren Bruder Prinz Andrew (64) dauert an. Laut den Berichten von OK! hat der Monarch Andrew offenbar ein Ultimatum gestellt: Entweder er bleibt in der Royal Lodge in Windsor und wird finanziell unabhängig, oder er zieht ins kleinere Frogmore Cottage, das zuvor von Prinz Harry (39) bewohnt wurde. Der Druck auf Andrew wächst, denn zusätzlich zu den Kosten für das Anwesen müsste er somit auch seine Sicherheits- und Instandhaltungskosten selbst tragen. "Der König regiert jetzt seit zwei Jahren und will die Angelegenheit geregelt haben", betont ein Insider gegenüber Times.

Obwohl Andrew bereits vor rund vier Jahren seine royalen Pflichten niedergelegt hat, lebt er weiterhin in der Royal Lodge. Nach einer Überprüfung durch das Innenministerium wurde ihm der Polizeischutz entzogen. Sein Schutz wurde seither von einem privaten Sicherheitsteam, das etwa dreieinhalb Millionen Euro kostet, übernommen – finanziert aus dem persönlichen Vermögen von Charles. Der Regent scheint aber nicht mehr bereit zu sein, für Andrews Sicherheit aufzukommen und beschloss, laut den Berichten des Scottish Daily Express, den privaten Sicherheitsdienst zu entlassen.

Andrew ist seit seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) in Ungnade gefallen. So beschuldigte ihn beispielsweise Virginia Giuffre, sie sexuell missbraucht zu haben. Seit Mai 2020 vertritt der 64-Jährige das britische Königshaus nicht mehr. Mit der Zustimmung seiner Mutter, Queen (✝96) Elizabeth II., gab er außerdem alle Schirmherrschaften und militärischen Ehrentitel ab.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

