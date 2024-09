Cheyenne Ochsenknechts Kids sehen ihren Opa Uwe nur selten

Herrscht da etwa dicke Luft zwischen Cheyenne Ochsenknecht (24) und ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (68)? Das scheint zumindest aus einem aktuellen Q&A auf Instagram hervorzugehen. Ein Fan fragt die zweifache Mama dort, wie oft sie ihren Vater und ihre Sprösslinge deren Opa sehen. Die Reality-Bekanntheit antwortet nur kurz und knapp: "Kaum". Daraufhin hakt ein weiterer Nutzer nach, ob sie nicht traurig darüber sei, ihren Vater so selten zu sehen. Doch das scheint nicht der Fall zu sein: Cheyenne erwidert ein schlichtes "Nope". Warum sich die Diese Ochsenknechts-Darstellerin und ihr Vater so selten sehen und weshalb sie das nicht schlimm findet, thematisiert die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) in ihrer Fragerunde nicht.

Erst wenige Tage zuvor schwärmte der Schauspieler gegenüber Bunte aber noch von seiner Rolle als fünffacher Opa: "Das Schöne am Opa-Sein ist, man kann das Ganze aus der Distanz beobachten. Man fühlt sich nicht so verantwortlich. Und es ist schön, dass man sieht, dass alles immer weitergeht." Auch zum Thema "Streit in der Familie" äußerte sich der "Das Boot"-Star bei dieser Gelegenheit. "Man hat natürlich ein Familienband. Das ist auch nicht zu zerschneiden, auch wenn es mal Ärger gibt. Die Basis bleibt", betonte Uwe.

Vor rund einem Jahr schien die Welt zwischen dem Vater-Tochter-Gespann allerdings noch voll in Ordnung gewesen zu sein: Damals teilte Uwe ein Selfie mit seiner Tochter auf Instagram. Und das war eine echte Sensation: Es war das erste Foto, das er von seiner Tochter gepostet hatte. Dazu schrieb er stolz: "Vater-Tochter-Abend. Dankbar für die beste Tochter der Welt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Ronny Heine / Future Image / ActionPress Uwe Ochsenknecht im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige