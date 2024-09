Ex-NHL-Star Stephen Peat (44) stirbt nach einem Autounfall

Bestürzende Nachrichten aus der Eishockeywelt: Der ehemalige Stürmer der Washington Capitals, Stephen Peat, ist mit nur 44 Jahren verstorben. Laut TMZ erlitt der Sportler vor etwa zwei Wochen einen schweren Autounfall. Seitdem kämpfte er ums Überleben – am heutigen Donnerstag erlag er aber seinen schweren Verletzungen. Weitere Einzelheiten zu dem tragischen Unfall mit Todesfolge sind bis jetzt noch nicht bekannt.

"Wir sprechen Stephens (✝44) Familie, Freunden und ehemaligen Teamkollegen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus", verkündet die NHL Alumni Association in einer offiziellen Mitteilung. Der Profi-Spieler begann seine NHL-Karriere im Jahr 1998 bei den Anaheim Ducks. Nur zwei Jahre später ging es für ihn in die Profi-Liga nach Washington, wo er in 130 Spielen sein Können unter Beweis stellte.

Es ist schon das zweite Mal in nur wenigen Wochen, dass die NHL-Welt erschüttert wird. Vergangenen Monat verlor der US-Nationalspieler Johnny Gaudreau (✝31) bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Der Star-Spieler war gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Fahrrad unterwegs, als beide jungen Männer von einem Auto erfasst wurden. Der Fahrer des Wagens stand Medienberichten zufolge unter Alkoholeinfluss. Johnny wurde nur 31 Jahre alt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Peat, Eishockeyspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Peat, Eishockeyspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige