Sängerin Ayliva spricht jetzt offen über ihre Tumor-Diagnose

Ayliva (26) befindet sich derzeit auf ihrer "In Liebe, Ayliva"-Tour – und offenbart sich jetzt bei einem ihrer Konzerte ihren Fans. Wie ein Video auf TikTok zeigt, erzählt die Musikerin den Zuschauern von der schockierenden Diagnose, die sie vor rund zwei Jahren erhielt: Bei ihr wurde ein Tumor im Bauchraum entdeckt. "Der war 20 Zentimeter groß. Und ich weiß noch: Ich war beim Frauenarzt und der meinte, wir müssen den sofort entfernen. Also musste ich noch in derselben Minute ins Krankenhaus fahren und wurde am nächsten Tag operiert", berichtet sie.

In der Situation habe sich die "Weißes Haus"-Interpretin immer wieder gefragt: "Was ist, wenn er bösartig ist? Was ist, wenn das vorbei ist? Was wird passieren?" – doch es habe ihr auch dabei geholfen, die wichtigen Dinge des Lebens zu erkennen: Es komme nicht darauf an, wann das Leben zu Ende gehe, sondern wie und mit wem. "Es ist das Wichtigste, dass ihr gute Menschen seid. Dass ihr niemals aufhört, daran zu glauben", betont Ayliva und fügt hinzu: "Es wird euch Türen öffnen, ein reines Herz zu haben."

Elif Akar, wie Ayliva mit bürgerlichem Namen heißt, startete vor etwa drei Jahren mit ihrer Single "Deine Schuld" durch und erobert seitdem die deutsche Musikwelt. Mittlerweile hat sie drei Alben veröffentlicht und brachte im vergangenen Mai den Song "Wunder" mit Rapper Apache 207 (26) heraus – mit diesem stellte sie einen neuen Deutschrap-Rekord auf! Auf Spotify erreichte das Lied des Musiker-Duos stolze 11,81 Millionen Streams auf der Plattform.

Detje, Peter/Actionpress Sängerin Ayliva bei ihrem Konzert in Hamburg

Warner Music Apache 207 und Ayliva

