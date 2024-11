Ayliva und Clueso neu als Coaches bei "The Voice Kids" dabei

Bald startet The Voice Kids in die nächste Runde und sucht nach Nachwuchstalenten für die Musikbranche. In der 13. Staffel gibt es ein paar alte Gesichter, die in der Jury erneut Platz nehmen, aber auch zwei Neulinge mischen mit. Das bestätigt Sat.1 jetzt offiziell und enthüllt: Chartstürmerin Ayliva (26) ist mit von der Partie. Außerdem ist Sänger Clueso (44) dabei – ihn kennen die Zuschauer bereits aus der zehnten Staffel von The Voice of Germany.

Wie sehr sich die zwei auf ihre neue Rolle am Jurypult freuen, machten sie schon vorab gegenüber dem Sender deutlich. "Als Künstlerin weiß ich selbst, was so eine Chance für angehende Musikerinnen und Musiker bedeutet", schwärmte Ayliva voller Vorfreude und fügte hinzu: "Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen mit den neuen Talenten zu teilen und ihnen als Coach Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Meine Coach-Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen." Clueso zeigt ebenfalls direkt Kampfgeist und meint: "Ich bekomme meinen eigenen roten 'The Voice Kids'-Stuhl und setze all meine musikalischen Skills ein, um die besten Talente für mein Team zu gewinnen und schon beim ersten Versuch einen Durchmarsch mit ihnen hinzulegen!"

Neben Ayliva und Clueso sitzt auch Stefanie Kloß (40) mit in der Jury. Sie ist bereits zum dritten Mal als Jurorin dabei. Titelgewinner Wincent Weiss (31) kehrt ebenfalls auf den roten Stuhl zurück. Er konnte in diesem Jahr den Sieg einheimsen und ist schon das fünfte Mal in der Castingshow mit von der Partie. Ob der Musiker es schafft, auch in der kommenden Staffel mit seinem Talent zu gewinnen, können Fans dann in ein paar Monaten mitverfolgen.

