TikTok-Star Ayliva erobert die Charts und Konzerthallen!

An ihr kommt derzeit niemand vorbei! In nur kürzester Zeit hat Ayliva (25) eine steile Karriere hingelegt. Mit geknackten Rekorden und zahlreichen Chartplatzierungen gehört sie momentan zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Derzeit spielt sie eine ausverkaufte Tour in den größten Arenen Deutschlands, in denen sonst Superstars wie Justin Bieber (29) oder Helene Fischer (39) auftreten. Doch woher kommt der plötzliche Erfolg von Ayliva eigentlich?

Ayliva, die mit bürgerlichem Namen Elif Akar heißt, begann schon früh damit Musik zu machen. Durch ihre Gesangsvideos, die sie unter anderem auf TikTok postete, baute sie sich ziemlich schnell eine Fanbase auf. Mit ihrer Single "Deine Schuld" schaffte die gebürtige Recklinghäuserin 2022 dann den großen Durchbruch. Es folgten einige weitere Singles sowie zwei Alben. Ihr aktuelles Album "Schwarzes Herz" schaffte es sogar direkt an die Spitze der Deutschen Charts. Doch vor allem auf Social Media gehen ihre Songs weiterhin viral.

Zahlreiche User, darunter auch Influencer wie Tatum Sara (25) oder Twenty4tim (23), posten Videos von sich, in denen sie zu Aylivas Songs in die Kamera singen. Auch ihre Musik-Kollegen lieben Ayliva. Bei ihrem Konzert in Hamburg waren Stars wie die deutschen Rapper Mero oder Apache 207 mit im Publikum. Vor allem Letzterer kennt sich selbst ziemlich gut mit Rekorden aus: Erst kürzlich stellte Apache gemeinsam mit Udo Lindenberg (77) den Rekord für den größten Nummer-eins-Hit in Deutschland auf.

Anzeige

Detje, Peter/Actionpress Sängerin Ayliva bei ihrem Konzert in Hamburg

Anzeige

Panama Pictures/ActionPress Ayliva, Sängerin

Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de